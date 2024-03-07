В МинЖКХ Башкирии подвели итоги работы за 2023 год

В Башкортостане за последние четыре года доля городов с благоприятной средой увеличилась с 33% до 76%. Цифры были озвучены в Стерлитамаке на выездной коллегии МинЖКХ и Госкомитета по стройжилнадзору республики. Были подведены итоги работы ведомств за прошлый год и обозначены планы на 2024 год.
В 2023 году для эффективности работы было закуплено 208 единиц техники. Коснулись реализации региональной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры. В этом году отремонтируют более 100 км сетей. Капремонт коснется линейных объектов водоотведения, тепло- и водоснабжения.
За 2023 год от жителей специалисты получали более 22 тыс. обращений. Ресурсоснабжающим, обслуживающим организациям и собственникам жилых помещений выдано 461 предписание об устранении нарушений. На коллегии также обсуждались вопросы взаимодействия с Ассоциацией застройщиков и соблюдения градостроительного законодательства.