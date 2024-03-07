В МинЖКХ Башкирии подвели итоги работы за 2023 год

В Башкортостане за последние четыре года доля городов с благоприятной средой увеличилась с 33% до 76%. Цифры были озвучены в Стерлитамаке на выездной коллегии МинЖКХ и Госкомитета по стройжилнадзору республики. Были подведены итоги работы ведомств за прошлый год и обозначены планы на 2024 год.

В 2023 году для эффективности работы было закуплено 208 единиц техники. Коснулись реализации региональной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры. В этом году отремонтируют более 100 км сетей. Капремонт коснется линейных объектов водоотведения, тепло- и водоснабжения.

Появился ряд новых программ, конечно же, муниципалитеты не должны бояться участвовать в этих программах. Да, возможно, добавятся сложные условия, но нужно не бояться участвовать в них. Нам нужно менять сети и научиться предугадывать аварийные ситуации.

Ирина Голованова, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Республика занимает первые места по формированию комфортной городской среды.

Павел Качкаев, депутат Государственной думы России

За 2023 год от жителей специалисты получали более 22 тыс. обращений. Ресурсоснабжающим, обслуживающим организациям и собственникам жилых помещений выдано 461 предписание об устранении нарушений. На коллегии также обсуждались вопросы взаимодействия с Ассоциацией застройщиков и соблюдения градостроительного законодательства.

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