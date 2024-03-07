В МинЖКХ Башкирии подвели итоги работы за 2023 год

В Башкортостане за последние четыре года доля городов с благоприятной средой увеличилась с 33% до 76%. Цифры были озвучены в Стерлитамаке на выездной коллегии МинЖКХ и Госкомитета по стройжилнадзору республики. Были подведены итоги работы ведомств за прошлый год и обозначены планы на 2024 год.

В 2023 году для эффективности работы было закуплено 208 единиц техники. Коснулись реализации региональной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры. В этом году отремонтируют более 100 км сетей. Капремонт коснется линейных объектов водоотведения, тепло- и водоснабжения.

Появился ряд новых программ, конечно же, муниципалитеты не должны бояться участвовать в этих программах. Да, возможно, добавятся сложные условия, но нужно не бояться участвовать в них. Нам нужно менять сети и научиться предугадывать аварийные ситуации. Ирина Голованова, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Республика занимает первые места по формированию комфортной городской среды. Павел Качкаев, депутат Государственной думы России