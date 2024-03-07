В Стерлитамаке наградили победителей конкурса «Образцовая башкирская семья»

В Стерлитамаке прошла церемония награждения призёров и победителей открытого республиканского конкурса «Образцовая башкирская семья». В этом году было подано около 100 заявок. Помимо жителей Башкортостана участие приняли представители ещё из порядка 10 регионов страны.

Творческое соревнование проходило в 3 этапа по 9 зонам. В финал прошли 14 семей. Призёры и победители в каждой номинации получили денежные призы. Обладателю Гран-при вручили сертификат на 100 тыс. рублей. Конкурс приурочен к Году семьи и проходит в рамках Межрегионального культурно-просветительского проекта «Башкиры Урала и Сибири» Дома дружбы народов Башкортостана.