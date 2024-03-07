В Башкирии прошли «Зимние игры – 2024»

В Хайбуллинском районе прошли «Зимние игры – 2024». Традиционно они объединяют несколько видов спорта, а участниками становятся не только хайбуллинцы, но жители других районов республики и соседних регионов. Лыжные гонки, конные скачки, стрельба из лука.

При стрельбе из лука нужно учитывать всё. В том числе силу и направление ветра. Опытным лучникам любая погода не помеха. На площадке Мэрген Уксы в меткости состязались и мужчины, и женщины, и дети.

Самой зрелищной частью праздника стали конные соревнования. Заезды шли как среди всадников, так и санных упряжек. Своё мастерство демонстрировали и дети. Победителем одного из заездов стал 10-летний Бари Миннибаев.

А вот местное отделение ДОСААФ организовало площадку для соревнований по «фигурному вождению автомобиля». Змейка, парковка, заезд в гараж и разворот. Все это, конечно же, на время. Лучший результат без ошибок показала Зилия Абдрахманова из села Акъяр.