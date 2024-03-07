В УГНТУ прошли международные зимние игры

Ну для иностранных студентов, которые снег видят впервые в своей жизни, конечно, это сложное испытание. В первую очередь психологическое, не столько физическое, сколько, вот, страх. Повторюсь, у них была возможность несколько раз потренироваться и попробовать постоять на лыжах. Как вы понимаете – это не самая простая история, когда ты приехал из Анголы или Кот-д’Ивуара. Из Египта у нас много ребят.

Олег Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета