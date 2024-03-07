В УГНТУ прошли международные зимние игры

В Уфимском нефтяном техническом университете прошли международные зимние игры. Впервые подобные старты прошли в 2021 году. С тех пор игры проходят ежегодно. В лыжных состязаниях участие приняли 24 команды. Среди них школьники, студенты колледжей, а также иностранные студенты УГНТУ. С этого года в борьбу вступили и сотрудники уфимского вуза. Сначала участники игр должны были забросить баскетбольный мяч в кольцо, затем преодолеть 500 метров на лыжах.
В забеге среди школьников победу одержала уфимская гимназия № 82, среди студентов колледжей первыми стали – УТЭК-2. Среди стран ближнего зарубежья на пьедестале почета оказались представители Казахстана. А среди стран дальнего зарубежья впервые победу одержала команда Индии.