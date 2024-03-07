В УГНТУ прошли международные зимние игры

В Уфимском нефтяном техническом университете прошли международные зимние игры. Впервые подобные старты прошли в 2021 году. С тех пор игры проходят ежегодно. В лыжных состязаниях участие приняли 24 команды. Среди них школьники, студенты колледжей, а также иностранные студенты УГНТУ. С этого года в борьбу вступили и сотрудники уфимского вуза. Сначала участники игр должны были забросить баскетбольный мяч в кольцо, затем преодолеть 500 метров на лыжах.

Ну для иностранных студентов, которые снег видят впервые в своей жизни, конечно, это сложное испытание. В первую очередь психологическое, не столько физическое, сколько, вот, страх. Повторюсь, у них была возможность несколько раз потренироваться и попробовать постоять на лыжах. Как вы понимаете – это не самая простая история, когда ты приехал из Анголы или Кот-д’Ивуара. Из Египта у нас много ребят.

Олег Баулин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета

В забеге среди школьников победу одержала уфимская гимназия № 82, среди студентов колледжей первыми стали – УТЭК-2. Среди стран ближнего зарубежья на пьедестале почета оказались представители Казахстана. А среди стран дальнего зарубежья впервые победу одержала команда Индии.

Интересно. Для нашей страны – это авторитет. И для наших учеников. Хорошо соревноваться, хороший спорт для здоровья и для всего.

Эйюб Анаев, студент Уфимского государственного нефтяного технического университета
Волна
Уфимская волна