В Уфе прошло торжественное собрание, посвящённое 8 Марта

Накануне Международного женского дня для самых милых и очаровательных организовали настоящий праздник. Поздравил жительниц республики и Глава Башкортостана.Торжественное собрание прошло в Конгресс-холле «Торатау».
По красной ковровой дорожке, в окружении кадетов. Конгресс-холл «Торатау» встречает гостей как настоящих звёзд. Улыбки, почёт, цветы и не только. Сегодня всё для и ради них.
Учителя, врачи, руководители и простые работницы. Вне зависимости от профессии и статуса все они – участницы торжественного собрания, посвящённого Международному женскому дню. Особое внимание мамам и супругам участников СВО.
В зале Конгресс-холла «Торатау» собрались несколько сотен представительниц прекрасного пола. С Международным женским днём самых милых и очаровательных поздравил Глава Башкортостана.
Радий Хабиров назвал Башкортостан одним из самых семейных регионов в стране. При этом из 470 тыс. наших семей 59 тыс. – многодетные, отметил руководитель региона. Особую благодарность глава выразил женщинам, воспитавшим достойных сыновей, которые сегодня защищают интересы государства.
Хрупкие и ранимые на первый взгляд, но очень сильные внутри. Они неоднократно доказывали, что в мужских профессиях женщины далеко не слабый пол. И награды за это – медали генерала Шаймуратова.
В феврале 2023 года, когда в Турции произошло землетрясение, Надежда Отвесова одной из первых вызвалась поехать волонтёром на поисково-спасательные работы. Вместе со своим четвероногим другом Торином они нашли двух живых людей и обнаружили более 10 тел погибших.
В разных отраслях экономики и социальной сферы республики сегодня трудятся более миллиона женщин. И каждая из них вносит свой вклад в развитие Башкортостана и в целом страны, отметил глава региона на торжественном собрании. Под занавес виновниц торжества ожидал праздничный концерт, добавивший участникам мероприятия весеннего настроения.