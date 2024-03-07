В Уфе прошло торжественное собрание, посвящённое 8 Марта

Накануне Международного женского дня для самых милых и очаровательных организовали настоящий праздник. Поздравил жительниц республики и Глава Башкортостана.Торжественное собрание прошло в Конгресс-холле «Торатау».

По красной ковровой дорожке, в окружении кадетов. Конгресс-холл «Торатау» встречает гостей как настоящих звёзд. Улыбки, почёт, цветы и не только. Сегодня всё для и ради них.

Учителя, врачи, руководители и простые работницы. Вне зависимости от профессии и статуса все они – участницы торжественного собрания, посвящённого Международному женскому дню. Особое внимание мамам и супругам участников СВО.

В зале Конгресс-холла «Торатау» собрались несколько сотен представительниц прекрасного пола. С Международным женским днём самых милых и очаровательных поздравил Глава Башкортостана.

Искренне от души поздравляю вас с красивым праздником Весны – Международным женским днём! Всё, к чему вы прикасаетесь, любое дело, которому вы себя посвящаете, приобретает особую красоту. С вами связаны самые главные для нас ценности – любовь, верность, тепло семейного очага. Как отметил Президент нашей страны в своём недавнем, очень значимом Послании, большая многодетная семья должна стать для нас нормой, ориентиром всей государственной стратегии. Для повышения качества жизни семей с детьми, поддержки рождаемости в Год семьи будет запущен новый национальный проект «Семья». Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров назвал Башкортостан одним из самых семейных регионов в стране. При этом из 470 тыс. наших семей 59 тыс. – многодетные, отметил руководитель региона. Особую благодарность глава выразил женщинам, воспитавшим достойных сыновей, которые сегодня защищают интересы государства.

Мы говорим спасибо нашим женщинам – врачам и медсёстрам, которые под обстрелами спасают раненых солдат, выхаживают их в госпиталях, помогают им вернуться в строй. Таким, как старшая медсестра полка «Башкортостан» с позывным «Танкер», которая прямо на поле боя оказывала помощь раненым бойцам. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Хрупкие и ранимые на первый взгляд, но очень сильные внутри. Они неоднократно доказывали, что в мужских профессиях женщины далеко не слабый пол. И награды за это – медали генерала Шаймуратова.

В феврале 2023 года, когда в Турции произошло землетрясение, Надежда Отвесова одной из первых вызвалась поехать волонтёром на поисково-спасательные работы. Вместе со своим четвероногим другом Торином они нашли двух живых людей и обнаружили более 10 тел погибших.