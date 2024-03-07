В Уфе сотрудники ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

Сотрудники ГИБДД с самого утра вручали цветы девушкам, получающим права, и тем, кто уже давно за рулём. Остановка по требованию оборачивалась сюрпризом. Так же как и прибытие в Уфу для авиапутешественниц. Сотрудники транспортной полиции встречали девушек с цветами.

В этом деле можно и поспешить, в отличие от езды по дорогам. Долгожданный розовый документ на фоне жёлтых тюльпанов смотрится ещё лучше. Официальную обстановку в кабинете сотрудников сегодня разбавила гора цветов и стопка праздничных открыток. Улыбаться на фото для водительских прав нельзя, а вот во время получения сдержаться уже было трудно.

У девушек сотрудники ГИБДД номерок не берут, а наоборот, дают свой. В комплекте с букетом идут памятки с телефоном доверия ведомства и инструкцией, как не стать жертвой мошенников. Для некоторых этот день точно стал особенным.

А в следующем году у новоявленных обладательниц водительских прав будет шанс попасть на сотрудников ГИБДД, вооружённых цветами, уже на дорогах республики.

Без цветов не уедет никто. Маленькие леди без внимания не остаются. А для кого-то инспекторы сегодня стали волшебниками.

Повод для улыбки женщинам подарили и сотрудники транспортной полиции. На ж/д вокзале и в уфимском аэропорту прибывших сегодня встречали с цветами не только близкие.