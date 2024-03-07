В Башкирии пункт отбора на военную службу по контракту продолжает свою работу

Едем поддержать своих. Пункт отбора на военную службу по контракту продолжает свою работу. Ежедневно сюда съезжаются мужчины со всей республики, чтобы подписать документы и отправиться в зону проведения специальной военной операции.

По словам офицеров, обращений много, добровольцы регулярно звонят по телефону, уточняют вопросы о сроках и условиях прохождения военной службы по контракту в различных видах и родах войск. Многие стараются попасть в именные башкирские подразделения, в связи чем принято решение о формировании дополнительных батальонов.

Все контрактники будут обеспечены денежным довольствием и социальными гарантиями, которые, в том числе, распространяются и на членов их семей. Несмотря на довольно большой поток желающих подписать контракт с Министерством обороны России, в пункте отбора работа организована таким образом, чтобы все желающие могли пройти специалистов без очередей. Сами контрактники говорят, что их выбор – осознанный. Едут поддержать своих, чтобы всем вместе скорее вернуться домой с победой.