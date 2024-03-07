В Башкирии завершился обход избирателей по проекту «ИнформУИК»

Сегодня в Башкортостане завершился обход избирателей по проекту «ИнформУИК». Представители участковых избирательных комиссий ходили по домам и квартирам и информировали о предстоящих выборах Президента России, которые состоятся на следующей недели с 15 по 17 марта.
Участки будут работать с 8 утра до 20 часов вечера. Опрошены 2,5 млн жителей республики. Это 80% избирателей от общей численности, зарегистрированных в регионе. Большинство намерены прийти на избирательные участки в марте этого года, чтобы проголосовать.