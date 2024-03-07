В Башкирии завершился обход избирателей по проекту «ИнформУИК»

Сегодня в Башкортостане завершился обход избирателей по проекту «ИнформУИК». Представители участковых избирательных комиссий ходили по домам и квартирам и информировали о предстоящих выборах Президента России, которые состоятся на следующей недели с 15 по 17 марта.