В Башкирии создадут ещё шесть кластеров проекта «Профессионалитет»

В 2024 году в Башкортостане создадут ещё шесть кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Всего их станет 14. По программе в образовательных организациях республики впервые создано 188 мастерских с современным оборудованием. Уфимский машиностроительный колледж стал первым в регионе, получившим в рамках проекта 100 млн рублей из федерального бюджета. Это позволило учреждению выйти на новый уровень в подготовке кадров для УМПО.

Запрограммированная машина выводит на деревянном бруске тестовые круги и полосы. Её оператор проводит пусконаладочные работы. Евгений Михайлов, студент третьего курса, уже уверенно обращается с лазерным станком. В Уфимский машиностроительный колледж он поступил целенаправленно, чтобы после выпуска пополнить ряды сотрудников УМПО.

Мы были уже там. Проходили на первом курсе, на втором курсе практику. Сейчас уже скоро начинаются ещё три месяца практики. Здесь современное технологическое оборудование. Это практически то же самое оборудование, что и на заводе, и они очень схожи. Евгений Михайлов, студент третьего курса Уфимского машиностроительного колледжа

Колледж и предприятие тесно сотрудничают. Большинство молодых кадров для УМПО вырастили именно здесь. За лучшее взаимодействие с работодателем учебное заведение получило 1 млн рублей. Его студенты обретают все необходимые навыки в специально оборудованных помещениях.

В этой мастерской два вида станков – токарные и фрезерные. Ребята учатся не просто делать чертежи и штамповать детали, но и программировать само устройство. После прохождения такой учебной практики студенты оказываются практически полностью готовы к работе на производстве.

Современные мастерские появились здесь год назад. За это время процесс буквально поставили на поток. Сейчас, чтобы работать по специальности, будущим выпускникам нужно только пройти производственную практику с наставником. Но сотрудники колледжа считают, что ещё есть к чему стремиться.

В наше время любой станок нужно уметь обслуживать. Оно всё программируемое, всё на микроконтроллерах, рыле и так далее. Вот если бы ещё мастерскую. Но это уже более для подготовки, электронщиков, скажем так. Марат Байбаков, заведующий мастерскими Уфимского машиностроительного колледжа

Оборудование приобрели в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Он стал одной из программ социально-экономического развития России до 2030 года, которая реализуется по инициативе Президента страны. В её рамках машиностроительный колледж первым в республике получил грант в размере 100 миллионов рублей.

Мы отремонтировали три здания, обновили учебные программы, прошли курсы повышения квалификации наши преподаватели, мастера производственного обучения. Создали команду амбассадоров – эти ребята, студенты нашего колледжа, принимают участие во всех возможных мероприятиях, рассказывая будущим абитуриентам про жизнь нашего колледжа. Булат Мусин, директор Уфимского машиностроительного колледжа