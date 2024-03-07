В Башкирии создадут ещё шесть кластеров проекта «Профессионалитет»

В 2024 году в Башкортостане создадут ещё шесть кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Всего их станет 14. По программе в образовательных организациях республики впервые создано 188 мастерских с современным оборудованием. Уфимский машиностроительный колледж стал первым в регионе, получившим в рамках проекта 100 млн рублей из федерального бюджета. Это позволило учреждению выйти на новый уровень в подготовке кадров для УМПО.
Запрограммированная машина выводит на деревянном бруске тестовые круги и полосы. Её оператор проводит пусконаладочные работы. Евгений Михайлов, студент третьего курса, уже уверенно обращается с лазерным станком. В Уфимский машиностроительный колледж он поступил целенаправленно, чтобы после выпуска пополнить ряды сотрудников УМПО.
Колледж и предприятие тесно сотрудничают. Большинство молодых кадров для УМПО вырастили именно здесь. За лучшее взаимодействие с работодателем учебное заведение получило 1 млн рублей. Его студенты обретают все необходимые навыки в специально оборудованных помещениях.
В этой мастерской два вида станков – токарные и фрезерные. Ребята учатся не просто делать чертежи и штамповать детали, но и программировать само устройство. После прохождения такой учебной практики студенты оказываются практически полностью готовы к работе на производстве.
Современные мастерские появились здесь год назад. За это время процесс буквально поставили на поток. Сейчас, чтобы работать по специальности, будущим выпускникам нужно только пройти производственную практику с наставником. Но сотрудники колледжа считают, что ещё есть к чему стремиться.
Оборудование приобрели в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Он стал одной из программ социально-экономического развития России до 2030 года, которая реализуется по инициативе Президента страны. В её рамках машиностроительный колледж первым в республике получил грант в размере 100 миллионов рублей.
Последствия преображения – налицо. Со стартом проекта заявления на целевое обучение стали подавать в четыре раза больше. Открылась группа для слабослышащих студентов, преподавательский состав пополнили сурдопереводчики. А в следующем учебном году планируют принять ещё 675 обучающихся по востребованным техническим специальностям.