В Башкирии открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Больше спорта станет в Туймазинском районе. В селе Дуслык открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. Прошли первые показательные тренировки. Сдача объекта была перенесена. Поменялся подрядчик. Места для занятий спортом не было. Школьники ездили в Туймазы и в село Субханкулово. Теперь спорт станет ближе.

Тренировка самбистов проходит только с матами. Речь не об отсутствии культуры, а о наличии мягкого покрытия. Здесь его постелили недавно. Занятие сегодня у юных спортсменов из Туймазов и Туймазинского района прошло в новом физкультурно-оздоровительном комплексе. Борцов к соревнованиям готовит хрупкая девушка.

Новый ФОК торжественно запустили накануне 8 Марта. Открытие спортивного объекта в селе Дуслык не планировали приурочивать к женскому дню. Но событие всё же стало подарком для молодых и многодетных мам.