Спортсменки из Башкирии успешно выступили на кубке России по каратэ

Башкирские девушки успешно выступили на кубке России по каратэ. Турнир прошёл в Нижнем Новгороде. В соревнованиях принимало участие более 250 спортсменов из 43 регионов России. По итогам выступления в копилке команды Республики Башкортостан – золото и бронза.

Айгуль Садыкова на прошедшем в Нижнем Новгороде кубке России громко заявила о себе. В её карьере уже были значимые победы, но впервые башкирская спортсменка добилась успеха на взрослом уровне. Айгуль за пять дней до старта турнира исполнилось 18. Дебют получился более чем удачным. Ей не было равных в весовой категории до 50 килограммов. В финале Садыкова уверенно справилась с прошлогодней победительницей Елизаветой Григорьевой из Москвы со счетом 8:0.

В категории 16-17 лет все-таки ещё не такие опытные спортсмены, а в 18 и старше там могут быть и по 25 лет. Они уже более опытные, больше думают, переключаются во время боя.

Айгуль Садыкова, победительница кубка России по каратэ

Ещё одна воспитанница тренера Николая Балабанова Аида Бикметова сумела завоевать на кубке России бронзовую медаль. В полуфинале ей не удалось справиться с соперницей из Северной Осетии.

Фото №1 - Спортсменки из Башкирии успешно выступили на кубке России по каратэ

Изначально я стала проигрывать, соперница заработала оценку. После получилось отыграть два балла и счёт стал равным. Оставалось ещё секунд 15, соперница заработала ещё одну оценку, и уже не получилось отыграться.

Аида Бикметова, бронзовый призёр кубка России по каратэ

Показанный результат позволил Айгуль Садыковой отобраться на престижные соревнования. Башкирская каратистка выступит на играх стран БРИКС. Помимо неё честь республики также будут защищать Эрнест Шарафутдинов и Анна Кудрявцева.

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Эрнест Шарафутдинов вместе с тренером Николаем Балабановым уехали на тренировочные мероприятия в Стамбул. Анна Кудрявцева поехала вместе со сборной командой России на сбор в город Сочи.

Евгений Мещеряков, президент спортивной федерации каратэ Республики Башкортостан
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