Спортсменки из Башкирии успешно выступили на кубке России по каратэ

Башкирские девушки успешно выступили на кубке России по каратэ. Турнир прошёл в Нижнем Новгороде. В соревнованиях принимало участие более 250 спортсменов из 43 регионов России. По итогам выступления в копилке команды Республики Башкортостан – золото и бронза.

Айгуль Садыкова на прошедшем в Нижнем Новгороде кубке России громко заявила о себе. В её карьере уже были значимые победы, но впервые башкирская спортсменка добилась успеха на взрослом уровне. Айгуль за пять дней до старта турнира исполнилось 18. Дебют получился более чем удачным. Ей не было равных в весовой категории до 50 килограммов. В финале Садыкова уверенно справилась с прошлогодней победительницей Елизаветой Григорьевой из Москвы со счетом 8:0.