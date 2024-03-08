Мошенники сообщают своим жертвам о необходимости пройти курс лечения

Телефонные мошенники разработали новую схему. Об этом информирует МВД России.

Фото №1 - Мошенники сообщают своим жертвам о необходимости пройти курс лечения

Аферисты звонят потенциальной жертве, представляясь помощниками профессора либо главврача поликлиники, и сообщают о необходимости пройти курс лечения. Основной аргумент: «плохие анализы», которые якобы гражданин сдавал ранее и по их показателям важно срочно начать лечение.

Позже «больному» звонит уже «главврач». Он сообщает, что лечение будет проводить профессор медицины. Однако лечение платное, а лечиться придется очень дорогим препаратом.   

Потом жертве предлагают перечислить обозначенную сумму на лекарства и лечение.  

В МВД рекомендуют гражданам быть внимательными и не попадаться на удочку мошенников.

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