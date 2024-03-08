Житель Башкирии задолжал по штрафам ГИБДД более 440 тысяч рублей

Такую сумму накопил житель Зианчуринского района, рассказали в пресс-службе УФССП по Башкирии.
Он приобрел новую машину в одной из стран ближнего зарубежья, и за весь период ее эксплуатации насобирал 430 нарушений. Общая сумма штрафов составила 441 тысячу рублей. Но оплачивать их мужчина не собирался.
Кроме того, автомобиль не состоял на учете в ГИБДД, и должника объявили в розыск.
Его задержали в Уфе и доставили в отделение судебных приставов, где составили 40 протоколов об административных правонарушениях.
Суд ограничил злостного неплательщика в использовании специального права. Также ему вынесен запрет на выезд за пределы Российской Федерации.
Фото: УФССП по РБ