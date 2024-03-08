В Башкирии завод буровых установок планирует расширять производство

Ишимбайское предприятие по производству буровых установок планирует освоить производство агрегатов грузоподъемностью 300 тонн. Линейка продукции широкая, и сегодня, несмотря на санкции, в компании не снижают оборотов. 90% оборудования выполнено с применением отечественных запчастей. Завод является единственным производителем в стране мобильных буровых установок.

Это только один из цехов предприятия. Его можно считать финишным, завершающим работу остальных сотрудников. Здесь происходит основная сборка деталей буровой установки. С этой площадки загруженные товаром тралы уезжают к заказчикам, на месторождения.

Завод «Идель Нефтемаш» производит мобильные буровые установки. Производство было запущено в 1977 году. Единственное предприятие нефтегазового машиностроения на территории бывшего Советского Союза, построенное целевым назначением для производства мобильных агрегатов. В 2008 году для удовлетворения потребностей рынка в оборудовании произошла полная смена выпускаемой линейки. Старт был дан выпуску установок грузоподьемностью в 100 тонн, на сегодня производят агрегаты до 270 тонн.

Три года назад на заводе запустили программу технического перевооружения. На эти цели из собственных средств запланирована сумма в миллиард рублей. На предприятии приобретут оборудование и будут внедрять новые методы организации производства.

На сегодняшний день завод занимается производством подъемных агрегатов и мобильных буровых установок, их капитальным ремонтом. Преимущество передвижных установок в отличие от стационарных – в монтаже и в перевозках к месторождению.