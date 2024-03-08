В Башкирии 2,5 млн избирателей намерены участвовать в выборах Президента России

В праздничные и выходные дни в территориальных или участковых избиркомах можно подать заявку и проголосовать на любом участке страны. Выборы Президента России пройдут на следующей неделе, с 15 по 17 марта. Участки будут работать с 8 до 20 часов.
По итогам предварительного опроса 2,5 млн избирателей Башкортостана большинство намерены проголосовать. Но если в дни выборов возможности прийти на свой участок нет, то каждый имеет право открепиться, чтобы проголосовать в любом другом пункте на территории России.