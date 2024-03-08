В Башкирии в дни выборов Президента России будет проходить акция «Рахмат»

Скидки до 20% в магазинах и возможность выиграть электросамокат, телевизор или цифровую технику. Всё это ждет тех избирателей в Башкортостане, кто придёт голосовать на выборы Президента страны с 15 по 17 марта. В эти дни в регионе будет проходить акция «Рахмат».
Волонтёры будут раздавать браслеты с QR-кодом. Они дадут возможность получить скидку на товары или услуги от продуктовых магазинов, салонов красоты, автосервисов, стоматологических клиник, театров и других партнеров акции. Их список опубликован на сайте рахмат102.рф. К слову, код необходимо зарегистрировать на сайте акции, чтобы принять участие в розыгрышах ценных призов, которые будут проходить дважды в день.
Браслеты будут выдаваться на всех членов семьи, пришедших на выборы, в том числе и детей. На один телефон можно зарегистрировать до пяти QR-кодов. Актуальную информацию можно получить на сайте акции. Кроме того, организаторы не рекомендуют выкидывать браслеты, так как осенью акция и розыгрыши возобновятся.