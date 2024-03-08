В Башкирии в дни выборов Президента России будет проходить акция «Рахмат»

Скидки до 20% в магазинах и возможность выиграть электросамокат, телевизор или цифровую технику. Всё это ждет тех избирателей в Башкортостане, кто придёт голосовать на выборы Президента страны с 15 по 17 марта. В эти дни в регионе будет проходить акция «Рахмат».

Волонтёры будут раздавать браслеты с QR-кодом. Они дадут возможность получить скидку на товары или услуги от продуктовых магазинов, салонов красоты, автосервисов, стоматологических клиник, театров и других партнеров акции. Их список опубликован на сайте рахмат102.рф. К слову, код необходимо зарегистрировать на сайте акции, чтобы принять участие в розыгрышах ценных призов, которые будут проходить дважды в день.