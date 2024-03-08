Студенты из Уфы разработали проект по созданию кирпичей из пищевых отходов

В Уфе студенты Башкирского государственного аграрного университета разработали проект по созданию блоков и кирпичей из ТКО и пищевых отходов. Теперь кожура банана, луковая шелуха и картофельные очистки – ингредиент для создания экологичных стройматериалов, которые по своим свойствам ничуть не хуже обычного газобетона, уверяют юные ученые.

Ещё полгода назад эта идея многим казалась нереальной. А сегодня первый блок уже проходит испытания. В составе строительных материалов, созданных студентами Аграрного университета, – твердые коммунальные и пищевые отходы. Материал специфичен, но у проекта есть будущее – это подтвердила победа в конкурсе студенческих стартапов, благодаря которой авторы идеи получили 1 млн рублей на её реализацию.

Разрабатывая проект, авторы решили сразу несколько вопросов. Позаботились о сохранении экологии, ведь теперь мусор и пищевые отходы вместо полигонов можно отправить на производство, и создали строительный материал, который не уступает обычному ни в теплопроводимости, ни в прочности. А экономическая себестоимость гораздо ниже.

На плечи студентов легли и вопросы оформления документов, поиска места для постоянного производства, сбора материалов и главное – инвестора. Ведь чтобы проект жил, нужны средства. И однажды, возможно, в республике появятся экологичные дома из пищевых отходов.