В Уфе прошёл квест, посвящённый Всемирному дню гражданской обороны

Потушить пожар, сдать ГТО и оказать первую помощь. В Уфе для детей и их родителей провели квест, посвященный Всемирному дню гражданской обороны. Его участниками стали десятки семей, которые решили провести выходной с пользой.
Правильно надеть противогаз за 14 секунд здесь допустимо, потому что тревога – учебная. Но, в отличие от урока ОБЖ, участвуют не только школьники, да и оценки тут не ставят. На квест от Управления гражданской защиты Уфы приходят целыми семьями, чтобы приобрести новые навыки или просто получить удовольствие.
Участникам мероприятия предстоит научиться перевязывать раны, делать непрямой массаж сердца и собирать тревожный чемоданчик. Полученные знания можно проверить здесь же, на викторине. Поощряется командная работа – в каждом состязании участвует вся семья.
Большинство квестов здесь учат оказывать первую помощь. Но, например, на этом этапе дети могут попробовать себя в роли пожарных. Кроме самого возгорания, всё настоящее: спецодежда, шлем и огнетушитель.
Это собственная разработка учебно-методического отдела Управления гражданской защиты Уфы. Ребёнок не просто делает вид, а действительно старается потушить пламя в разных уголках виртуальной комнаты. Подобный квест для столичных спасателей – не первый. Но если в декабре в нём участвовали только дети, то теперь в процесс погружается вся семья.
Время на прохождение этапов не ограничено. По словам организаторов, было важно создать не спортивное соревнование, а в игровой форме обучить детей и взрослых важнейшим навыкам для спасения жизни.