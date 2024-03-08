В Уфе прошёл квест, посвящённый Всемирному дню гражданской обороны

Потушить пожар, сдать ГТО и оказать первую помощь. В Уфе для детей и их родителей провели квест, посвященный Всемирному дню гражданской обороны. Его участниками стали десятки семей, которые решили провести выходной с пользой.

Правильно надеть противогаз за 14 секунд здесь допустимо, потому что тревога – учебная. Но, в отличие от урока ОБЖ, участвуют не только школьники, да и оценки тут не ставят. На квест от Управления гражданской защиты Уфы приходят целыми семьями, чтобы приобрести новые навыки или просто получить удовольствие.

Ну, наверное, развлечься, потому что знания у нас, у сына, наверное, уже есть, потому что наш папа – спасатель. «Спаси меня» прошли. Нам понравилось.

Диана Нигматуллина, участница квеста

Участникам мероприятия предстоит научиться перевязывать раны, делать непрямой массаж сердца и собирать тревожный чемоданчик. Полученные знания можно проверить здесь же, на викторине. Поощряется командная работа – в каждом состязании участвует вся семья.

Большинство квестов здесь учат оказывать первую помощь. Но, например, на этом этапе дети могут попробовать себя в роли пожарных. Кроме самого возгорания, всё настоящее: спецодежда, шлем и огнетушитель.

Это собственная разработка учебно-методического отдела Управления гражданской защиты Уфы. Ребёнок не просто делает вид, а действительно старается потушить пламя в разных уголках виртуальной комнаты. Подобный квест для столичных спасателей – не первый. Но если в декабре в нём участвовали только дети, то теперь в процесс погружается вся семья.

Фото №1 - В Уфе прошёл квест, посвящённый Всемирному дню гражданской обороны

Первый квест у нас был направлен чисто на поисково-спасательные работы, на тематику спасателей. Здесь же у нас основной упор – это практически 80% этапов – связаны с гражданской обороной.

Яна Калинина, начальник информационно-аналитического отдела по связям с общественностью Управления гражданской защиты г. Уфы

Время на прохождение этапов не ограничено. По словам организаторов, было важно создать не спортивное соревнование, а в игровой форме обучить детей и взрослых важнейшим навыкам для спасения жизни.

Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ