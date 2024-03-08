В Уфе прошёл квест, посвящённый Всемирному дню гражданской обороны

Первый квест у нас был направлен чисто на поисково-спасательные работы, на тематику спасателей. Здесь же у нас основной упор – это практически 80% этапов – связаны с гражданской обороной.

Яна Калинина, начальник информационно-аналитического отдела по связям с общественностью Управления гражданской защиты г. Уфы