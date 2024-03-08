В Нацмузее Башкирии в честь 8 Марта прошёл день открытых дверей

В Национальном музее Башкортостана сегодня состоялся день открытых дверей. В честь праздника женщины могли ознакомиться со всеми экспозициями музея. Вход для представительниц прекрасного пола по традиции в этот день был бесплатным. Кстати, 7 марта там открылась экспозиция «Жизнь башкирской женщины», которая продлится месяц.