Танцоры из Башкирии победили на окружных соревнованиях в Казани

Ярослав и Анастасия Валиахметовы – брат и сестра – родом из Нефтекамска. Ребят тренирует мама, а недавно к процессу присоединился наставник Станислав Кондусов. Уфимский тренер регулярно приезжает в Нефтекамск, или сами спортсмены – в столицу. Это сотрудничество принесло плоды в виде золотой награды в категории «Молодежь -1». До этого наград в этой возрастной категории у башкирских танцоров не было.

Танцорам хватает обуви на полгода максимум. Истёртые туфли – самое главное доказательство не только усиленных тренировок, но и самоотдачи. Ребята с детства занимаются танцами. Вдохновляет, конечно, мама Олеся Валиахметова – теперь уже она не всегда присутствует на тренировках, сознательное отношение к делу у ребят уже сформировалось.

Ярослав и Анастасия Валиахметовы – короли европейской программы: вальс медленный и венский, танго, квикстеп.Безусловные фавориты на республиканском паркете в Казань на окружные соревнования поехали для опыта. Поверили не сразу, даже когда стояли на пьедестале – так волновались.

Категория «Молодежь – 1» – переходная: это уже не дети, но и не взрослые. Многие именно на этом этапе перестают выступать. Но яркая пара Валиахметовых выгодно выделяется на паркете – за счёт роста. Хотя из-за него приходится и много работать.