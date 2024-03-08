В Уфе в честь 8 Марта прошёл забег Lady Run

Бегом за яркими эмоциями. В честь праздника в уфимском парке «Кашкадан» прошёл забег Lady Run, участниками которого были исключительно представительницы прекрасного пола.

Перед стартом спортсменки размялись на танцплощадке под латиноамериканскую музыку. Среди бегущих были люди самых разных возрастов, причём не только из Уфы, но из дальних районов и городов республики. После небольшого инструктажа женщины побежали. Дистанция – 3,6 км, это два оборота вокруг озера. Многие облачились в яркие наряды, помимо спортивных костюмов надели юбки, цветные шарфы, цветочные венки и даже короны.

Большинство участников – непрофессионалы. В забеге главным было не победить, а просто прийти к финишу. Вместо порядкового номера –на груди у каждой из участниц было написано №1. Организаторы надеются, что для кого-то это может стать первым шагом к регулярным пробежкам.