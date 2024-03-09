В Уфе в праздничный день задержали 18 пьяных водителей

В Уфе состоялись проверки автомобилистов. В ГИБДД региона поделились результатами рейдов.
Так, 8 марта инспекторам удалось задержать 18 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Ещё четверо сели за руль без водительских прав.
Зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий. В одной дорожной аварии пострадали три человека, в том числе два несовершеннолетних.
За истекшие 24 часа инспекторы пресекли 389 нарушений ПДД. Из них в 33 случаях участники дорожного движения не пристегнулись ремнями безопасности, водители не уступили дорогу пешеходам 31 раз, выявлено 10 нарушений правил перевозки детей-пассажиров, 25 пешеходов были привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД.