В Уфе в праздничный день задержали 18 пьяных водителей

За истекшие 24 часа инспекторы пресекли 389 нарушений ПДД. Из них в 33 случаях участники дорожного движения не пристегнулись ремнями безопасности, водители не уступили дорогу пешеходам 31 раз, выявлено 10 нарушений правил перевозки детей-пассажиров, 25 пешеходов были привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД.