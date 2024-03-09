В Уфе из-за пьяного водителя пострадали два ребёнка

8 марта в Уфе зафиксировали крупную аварию. Виновник ДТП оказался пьян.
Около шести часов вечера 24-летний парень на ВАЗ-2115 двигался по улице Ахметова. Он не справился с управлением и допустил столкновение со «Шкодой Рапид», которая двигалась во встречном направлении.
В аварии пострадали 36-летний водитель иномарки и два пассажира – дети 2 и 10 лет. Они получили различные травмы. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе юного водителя. Также он не имел права управлять транспортным средством категории «В».
Фото: ГИБДД Уфы.