В Башкирии за ночь ликвидировали три пожара

В Башкирии за прошедшую ночь зафиксировали и ликвидировали три пожара. Подробности рассказали в МЧС региона.

Так, пожар произошёл в Уфе в многоквартирном доме по улице Интернациональной. Огонь распространился на площади 10 кв.м. и уничтожил домашнее имущество и пластиковый стеклопакет. Из зоны воздействия опасных факторов эвакуировали 5 человек. Ещё 10 спаслись самостоятельно.

В деревне Зинино огонь уничтожил бревенчатую баню. Ликвидацией пожара занимались 19 человек личного состава и 5 единиц техники.

В деревне Зубовка огнём охватило кирпичный дом с бревенчатым мансардным этажом, баню и хозяйственную постройку. К тушению были привлечены 14 человек и 5 единиц техники.