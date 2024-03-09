В Башкирии по программе «Семейная ипотека» выдано более 16 тыс квартир

В 2023 году в Башкирии по программе «Семейная ипотека» было выдано более 16 тысяч квартир. Об этом сообщает Национальный банк.
Так, было выдано 16 692 кредита на сумму более 70 млрд рублей. По данному показателю Башкирия оказалась на восьмом месте по стране и на втором в ПФО.
Программа «Семейная ипотека» действует с 2019 года. За это время в Башкирии субсидии получили 26 690 многодетных семей на сумму 11,9 млрд. рублей (3 место по России и 1 место в Приволжском федеральном округе). Срок действия программы истекает в июле 2024 года.