В Башкирии по программе «Семейная ипотека» выдано более 16 тыс квартир

Программа «Семейная ипотека» действует с 2019 года. За это время в Башкирии субсидии получили 26 690 многодетных семей на сумму 11,9 млрд. рублей (3 место по России и 1 место в Приволжском федеральном округе). Срок действия программы истекает в июле 2024 года.