В Башкирии мужчина напал на подругу с ножом и арматурой

В Белорецке перед судом предстанет местный житель. Мужчину обвинили в нападении на подругу.
В декабре в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что её 30-летнюю внучку избивает сожитель. Конфликт вспыхнул во время распития спиртных напитков. Мужчина в порыве гнева начал душить подругу, а потом угрожать ножом. К счастью, тогда в ссору вмешалась бабушка пострадавшей.
Дебошир был задержан. Но после выяснения всех обстоятельств его отпустили – он вернулся к подруге. Уже 2 января между ними вновь вспыхнул конфликт. Мужчина ударил несчастную по голове металлической арматурой. Пострадавшей потребовалась госпитализация.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство. Мужчине предъявлено обвинение в совершении двух фактов угрозы убийством и одного факта умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Ранее судимый горожанин признал свою вину и раскаялся. По уголовному делу был проведён ряд экспертиз, допрошены свидетели. С места происшествий изъяты нож и трость. В настоящее время расследование завершено.