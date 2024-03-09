В Башкирии мужчина напал на подругу с ножом и арматурой

По данным фактам возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство. Мужчине предъявлено обвинение в совершении двух фактов угрозы убийством и одного факта умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Ранее судимый горожанин признал свою вину и раскаялся. По уголовному делу был проведён ряд экспертиз, допрошены свидетели. С места происшествий изъяты нож и трость. В настоящее время расследование завершено.