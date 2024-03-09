В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Башкирии за последние сутки зафиксировали две смертельные аварии. В обоих случаях на пешеходов наехали автомобилисты.

В Белокатайском районе на 16 км дороги Новомуслюмово-Ермаши-Карлыханово водитель сбил 42-летнего мужчину, который шёл по краю проезжей части в попутном направлении. Мужчина скончался. Выяснилось, что виновником аварии оказался 28-летний житель Челябинской области. За рулём он находился в состоянии опьянения.

В Стерлитамаке на улице Салавата Юлаева 29-летний водитель на «Хёндай» сбил 39-летнего пешехода. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв. По его словам, мужчина уже лежал на проезжей части.