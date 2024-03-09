В Башкирии ветеран боевых действий организовал помощь участникам СВО

В Мелеузовском районе ветеран боевых действий организовал помощь участникам специальной военной операции. Азамат Рафиков в селе Зирган занимается сбором гуманитарной помощи, обучил односельчан плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей. Помимо этого, он на безвозмездной основе занимается с детьми, обучая навыкам выживания, тактической медицине и волонтерству.

При плавлении главное не перекипятить парафин. Иначе в процессе заливки останутся полости с воздухом и фитиль будет плохо гореть. Технологию изготовления окопных свечей школьники знают уже наизусть и могут сами проводить мастер-классы. Помимо свечей ребята изготавливают и маскировочные сети. К работе приступили в конце декабря.

Материалы приобретаются на выручку от школьных ярмарок, помогают и жители села. К слову, в волонтерскую деятельность включились взрослые и пенсионеры.

Плетение сетей проходит под пение. Это и скрашивает время работы, и задает ритм. Порой, вплетая ленты в будущее укрытие, некоторые произносят молитвы.

Главный организатор волонтёрской деятельности Азамат Рафиков – ветеран боевых действий на Кавказе. Он помогает приобретать материалы. Также проводит занятия по тактической медицине для старшеклассников, спортивные состязания. Помогает и с подготовкой односельчан, которые уходят добровольцами в зону СВО.

Помимо этого, Азамат Рафиков раздобыл чертежи заряжайки – устройства для быстрой зарядки магазина автомата. Детали печатаются на 3D-принтере, затем собираются и проверяются на макетах патронов.