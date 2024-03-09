Из Башкортостана в зону СВО отправили очередной гумконвой

Для обустройства быта бойцам отправлены бензопилы, генераторы, стиральная машина и многое другое. Конечно же, не забыли положить бойцам письма школьников и личные посылки от родных. Посылки бойцам стараются формировать по их потребностям. Планируется, что конвой будет выгружаться в 18 точках, где служат наши земляки. Участие в отправке груза принял можно сказать весь район, неравнодушные жители муниципалитета, предприятия и администрация района.