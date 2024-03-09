В Башкирии сельхозтехнику готовят к посевному сезону

В Башкортостане активно готовят сельскохозяйственную технику к посевному сезону. За зиму все тракторы и комбайны полностью разобрали, чтобы проверить состояние деталей и провести ремонтные работы. Кроме того, в этом году на поля выйдет больше новой техники. Это так называемые «умные» тракторы, оснащенные интеллектуальными системами управления.

Где-то подкрутить, где-то почистить – и трактор готов. В этом цеху их разбирают буквально до винтика и собирают вновь. Так тщательно проверяют состояние машины и исключают брак перед выходом техники на поле. Наиль Нигматуллин трудится в крупнейшей компании по поставке сельхозоборудования в регионе уже 20 лет. Особенности каждой модели знает наизусть.

Зимой начали собирать. Вот этот трактор, который стоит, это уже седьмой трактор. Еще три штуки есть, к посевной надо успеть их собрать. Наиль Нигматуллин, слесарь-ремонтник

Этой весной на поля выйдут и новые тракторы. Большую партию сельскохозяйственной техники в Башкортостане закупили в 2023 году. А в этом планируют увеличить её количество. Тракторы стали продуктивнее, теперь следить за их состоянием можно даже дистанционно. Все системы – отечественные, поэтому работы по сборке не зависят от импортных комплектующих.

Это – модель Петербургского тракторного завода. Первая в России машина, которая оснащена современными интеллектуальными системами управления. Оператор может задать режим, и «умный» трактор сам будет его выполнять при минимальном расходе топлива. Это позволяет практически полностью исключить человеческий фактор.

Первый режим – рабочий, второй – транспортный. Трактор будет его соблюдать вне зависимости от рельефа, структуры почвы или каких-либо препятствий.

Кроме того, эти трактора с 2018 года укомплектованы так называемой системой «Агронавигатор». Это система автопилотирования трактора, которая выполняет сельскохозяйственные работы с точностью от 2 до 5 сантиметров. Рустам Зайнуллин, заместитель директора предприятия по ремонту сельхозтехники

Местные механизаторы уже приноровились работать с «умной» техникой. Сейчас в Башкортостане ремонтируют и комбайны зарубежного производства. Всего в республике три таких подразделения – в Зубово, Буздяке и Чишмах. А в планах у компании запустить мастерскую и на юге республики.

В принципе, справляемся. На сегодняшний день, как вы можете видеть, трактор один готов, второй трактор на этапе восстановления, здесь мы двигатель уже начинаем перебирать. В принципе, к сезону машины будут готовы. Максим Бишаров, заместитель руководителя службы сервиса