В Башкирии за сутки задержаны 74 нетрезвых водителя

За сутки сотрудники Госавтоинспекции республики задержали 74 водителя, которые сели за руль пьяными. Пять из них повторно нарушили административный кодекс по данной статье. Им грозит уже уголовное наказание. Таковы результаты операции «Трезвый водитель».

При этом выпившие водители совершили ДТП, в которых погибли или пострадали люди. Так, в Белокатайском районе на дороге Новомуслюмово – Карлыханово автомобиль насмерть сбил пешехода. Водитель скрылся. По ориентировкам виновника удалось задержать. Им оказался житель Челябинской области. И сбежал с места аварии он неспроста.