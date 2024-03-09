В Уфе показали работу Центра детской онкологии и гематологии

Рак в раннем возрасте. Для таких маленьких и молодых пациентов в Уфе построили новый центр детской онкологии и гематологии. Одновременно могут лечить 92 ребят на современном оборудовании и с применением технологий, которые раньше не использовали в республике. В ближайшее время планируют внедрять новые методы.

С помощью цветных карандашей Сафия с мамой добавляют красок и в жизни. Нейрографика может помочь настроиться на более позитивные мысли. Рисунок – задание психолога. Занятие проходило в новом Центре детской онкологии и гематологии в Уфе. Теперь маме с дочкой необязательно ехать далеко, лечение рядом.

Тема Сафии – скорейшее выздоровление. На днях девочка перенесла последнюю дозу химиотерапии –18-ю за год. За время лечения малышка сама научилась понимать медицинские термины. Скоро эта не по годам умная девочка поедет домой и будет ждать, когда доставят протез для бедренной кости. У Сафии остеосаркома. Бывшая маленькая танцовщица пока не ходит. Но творчески себя проявляет – уже по-новому.

Новый центр вмещает одновременно 92 маленьких пациентов из республики, а также соседних регионов. Причём для родителей в палатах стоят отдельные кровати. Для лечения используют новые технологии. Уже провели большую операцию для пациента с опухолью головного мозга.

Все эти технологии – как суперспособности героев в белых халатах. Они спасают жизни. Это понимают даже малыши. И тренируются на игрушках – видимо, чтобы отдать долг за себя.