Делегация Башкирии вернулась с фестиваля молодёжи в Сочи

На железнодорожном вокзале Уфы встречали делегацию Башкортостана, которая вернулась со Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи. Нашу республику на форуме представляли 180 активистов и лидеров в сферах медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни. Всего же участниками мероприятия стали более 20 тыс. человек из разных стран мира.

По инициативе Президента России Владимира Путина международное мероприятие прошло в образовательном центре «Сириус». В течении недели делегаты из 190 стран знакомились, общались, представляли свои проекты, обменивались опытом.