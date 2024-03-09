Делегация Башкирии вернулась с фестиваля молодёжи в Сочи

На железнодорожном вокзале Уфы встречали делегацию Башкортостана, которая вернулась со Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи. Нашу республику на форуме представляли 180 активистов и лидеров в сферах медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни. Всего же участниками мероприятия стали более 20 тыс. человек из разных стран мира.
По инициативе Президента России Владимира Путина международное мероприятие прошло в образовательном центре «Сириус». В течении недели делегаты из 190 стран знакомились, общались, представляли свои проекты, обменивались опытом.
На фестивале также исполнили башкирскую народную песню «Таштура». Сделал это студент Уфимского училища искусств Азат Закиров. Молодой человек слепой, в Сочи он приехал вместе с наставником, заслуженным работником культуры Риммой Садыковой, которая аккомпанировала ему на выступлениях. Далее участники форума продолжат работу молодёжного фестиваля у себя дома.