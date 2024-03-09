В Уфу приехали с гастролями актёры МХТ им. Чехова

Специально для уфимского зрителя. В столицу Башкортостана с гастролями приехал Московский художественный театр имени Чехова. С 9 по 12 марта в Русском драмтеатре республики актёры МХТ покажут два спектакля – «Истории любви» и «Дом». Первую из постановок зрители увидели уже сегодня вечером. На сцену поднялся и руководитель Московского художественного театра, народный артист России Константин Хабенский.

Константин Хабенский, Кристина Бабушкина, Михаил Пореченков, Игорь Верник и ещё целая плеяда известных артистов. На сцене Русдрама башкирской столицы – по-настоящему звёздный состав МХТ. Это часть больших гастролей, посвященных 125-летию Московского художественного театра имени Чехова.

Истории любви – это семь рассказов под живую музыку камерного ансамбля. Тонкие знатоки человеческой души Чехов, Бунин, Куприн, Булгаков, Горький и Вампилов рассказывают голосами актёров Московского художественного театра.

Музыку написал Кузьма Бодров, специально под каждую историю любви. Рассказчиков сопровождает камерный ансамбль «Солисты Москвы». За дирижёрским пультом народный артист, маэстро Юрий Башмет.

Постановку «Истории Любви» уфимский зритель сможет увидеть и завтра, а вот 11 и 12 марта на сцене Русдрама запланирован показ уже другого спектакля –«Дом».

Гастроли долгожданные, готовили мы их больше года. Шли переговоры, мы счастливы и рады, что получилось организовать приезд МХТ им. Чехова в Республику Башкортостан. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан