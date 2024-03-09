В Уфе стартовал чемпионат России по зимнему плаванию

Соревнования такого уровня в столице Башкортостана проходят впервые. На протяжении трёх дней порядка 250 пловцов выявляют лучших на Солдатском озере в Парке Якутова. Там специально для соревнований прорубили бассейн из шести дорожек.
Среди пловцов немало людей с необычными историями. Например, Антон Лосев занимался обычным плаванием лишь два года, но сумел стать кандидатом в мастера спорта Казахстана. С 2019 года перешёл на открытую воду, занимался триатлоном, плавал ультрамарафонские дистанции, включая 50-километровый заплыв от Санкт-Петербурга до Кронштадта и обратно.
Уфа проделала длинный путь к тому, чтобы принять чемпионат России. Десять лет назад федерация зимнего плавания Башкортостана впервые провела республиканские соревнования, после чего тут же поставили цель привезти в Уфу чемпионат страны. С 2018 года проводились этапы кубка России, в 2019 году прошёл командный кубок страны.
Соревнования разделены на несколько дивизионов – спортсмены, молодёжь, любители, внутри них есть разделение на группы по возрасту. Алевтина Иванова и Альмира Хасанова представляют уфимский клуб «Белые куницы», соревнуются в ветеранской категории и уже завоевали пять медалей на двоих.
Прямо сейчас в эстонском Таллине проходит чемпионат мира по зимнему плаванию, куда сборная России допущена не была. Результаты, которые показывают спортсмены в Уфе, зачастую превосходят показатели лучших пловцов мира в Эстонии.
Спортсмены соревнуются на дистанциях в 25, 50, 100 и 200 метров. Плавают вольным стилем, баттерфляем и брассом. Зимнее плавание на спине небезопасно, поэтому в программе соревнований не предусмотрено. Для спортсменов, приехавших в Уфу, главное не только результаты, но и приятное общение со своими друзьями, любителями зимнего плавания.