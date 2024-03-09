В Уфе стартовал чемпионат России по зимнему плаванию

Соревнования такого уровня в столице Башкортостана проходят впервые. На протяжении трёх дней порядка 250 пловцов выявляют лучших на Солдатском озере в Парке Якутова. Там специально для соревнований прорубили бассейн из шести дорожек.

Среди пловцов немало людей с необычными историями. Например, Антон Лосев занимался обычным плаванием лишь два года, но сумел стать кандидатом в мастера спорта Казахстана. С 2019 года перешёл на открытую воду, занимался триатлоном, плавал ультрамарафонские дистанции, включая 50-километровый заплыв от Санкт-Петербурга до Кронштадта и обратно.

Идея пришла неожиданно, была мысль плыть 25 км, 50 знал, что проплыл – не цепляла, 75 никто. Зацепило. Проплыл 50– это вопрос здоровья. 18 часов 43 минуты. Антон Лосев, руководитель федерации зимнего плавания Москвы

Уфа проделала длинный путь к тому, чтобы принять чемпионат России. Десять лет назад федерация зимнего плавания Башкортостана впервые провела республиканские соревнования, после чего тут же поставили цель привезти в Уфу чемпионат страны. С 2018 года проводились этапы кубка России, в 2019 году прошёл командный кубок страны.

Сложностей не было здесь никаких, у нас есть опыт проведения, бассейн на шесть дорожек мы делали, прорубь мы готовим, организационная сложность с нашей стороны просто всех координировать и поднять на другой уровень какие-то узкие моменты. Пётр Кизько, руководитель федерации зимнего плавания Республики Башкортостан

Соревнования разделены на несколько дивизионов – спортсмены, молодёжь, любители, внутри них есть разделение на группы по возрасту. Алевтина Иванова и Альмира Хасанова представляют уфимский клуб «Белые куницы», соревнуются в ветеранской категории и уже завоевали пять медалей на двоих.

Я начала в 2001 году, 24-й год стажа, мне нравится, качество жизни совсем другое. У меня с 90-х годов стаж идёт, в общем результате 20 лет с лишним. Алевтина Иванова и Альмира Хасанова, призёры чемпионата России по зимнему плаванию

Прямо сейчас в эстонском Таллине проходит чемпионат мира по зимнему плаванию, куда сборная России допущена не была. Результаты, которые показывают спортсмены в Уфе, зачастую превосходят показатели лучших пловцов мира в Эстонии.

Мы ни сколько не жалеем, что там не участвуем, нам была уготована судьба без флага, без родины, а мы любим свою родину, поэтому проводим в спортивной республике Башкирии соревнования и видим дружественную атмосферу. Олег Докучаев, руководитель федерации зимнего плавания Приморского края