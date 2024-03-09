В Уфе прошли мероприятия в честь 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина

Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина. Человек-легенда, который навсегда останется в истории планеты как первый побывавший за пределами орбиты. В Уфе, как и по всей стране, почтили память космонавта, возложив цветы к его бюсту, установленному возле технического корпуса Уфимского университета науки и технологии.

Этот флаг всё равно что частичка космоса. Прежде, чем стать знаменем Башкирского отделения федерации космонавтики, полотно совершило путешествие на МКС.

В летописи Башкортостана пока нет ни одного человека, побывавшего в космосе. Впрочем, в той или иной степени с историей первого полёта связаны башкирские имена. Сейчас уже мало кто знает, что первые кадры после приземления Юрия Гагарина, а также знаменитую фотографию телефонного разговора, снял уфимский оператор Махмуд Рафиков.

Как говорят в федерации космонавтики, имела республика отношение и к технической части полета. Спустя 10 лет после полета Юрия Гагарина на орбиту отправилась и первая в мире космическая бритва «Агидель», произведённая в Уфе. Позже технологию кстати выкупила всемирно известная голландская компания, которая использует ее и поныне. Различные агрегаты и устройства, а также топливо, произведенные в Башкортостане, сейчас работают на МКС и в космических аппаратах.