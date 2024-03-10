В Башкирии нашли водителя, который сбил пешехода и скрылся

В ГИБДД Башкирии рассказали подробности смертельной аварии в Белокатайском районе. На трассе Новомуслюмово-Ермаши-Карлыханово было найдено тело 42-летнего мужчины.
Оказалось, его сбил неизвестный водитель, который скрылся с места аварии. Тело погибшего обнаружили случайные очевидцы. Виновника аварии нашли на границе с Челябинской областью.
Нерадивым водителем оказался 28-летний житель соседнего региона. На его автомобиле обнаружили повреждения, характерные для наезда на человека. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе парня. Сам он сообщил, что скрылся с места ДТП, потому что испугался.
Погибший пешеход шёл по краю проезжей части в попутном направлении. Чтобы избежать трагедии, по правилам необходимо идти навстречу автомобилям.