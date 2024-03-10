В Башкирии молодая мама после 8 марта осталась без прав

В Туймазах задержали 29-летнюю женщину, которую поймали на вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщает ГИБДД республики.

8 марта на улице Салавата Юлаева её заметили инспекторы. Медицинское освидетельствование доказало, что женщина была за рулём пьяна. Оказалось, она праздновала и выпивала, но вскоре алкоголь закончился. Женщина отправилась в магазин за добавкой. В доме остались двухлетний и 10-месячный малыши.

Сама женщина рассказала, что её супруг работает на вахте. Она целый день находится в одиночестве с двумя маленькими детьми. Из-за подавленного состояния женщина пошла на риск.