В Башкирии двое мужчин провалились под лёд

В Мелеузовском районе помощь спасателей потребовалась двум мужчинам. Они провалились под лёд на Нугушском водохранилище на снегоходе.
Как сообщили в Госкомитете по ЧС, путешественники оказались по колено в воде. Они не пострадали. Медицинская помощь им не потребовалась.
Спасатели напомнили, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см. Также безопасность льда можно определить визуально: по поверхности голубого цвета можно спокойно передвигаться. Если лед белого цвета, то его прочность в два раза меньше голубого, а матово белый или с желтым оттенком лед не надежен.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.