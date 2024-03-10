В Башкирии двое мужчин провалились под лёд

Спасатели напомнили, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см. Также безопасность льда можно определить визуально: по поверхности голубого цвета можно спокойно передвигаться. Если лед белого цвета, то его прочность в два раза меньше голубого, а матово белый или с желтым оттенком лед не надежен.