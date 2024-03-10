Военные, космонавты и ученые: истории сильных женщин из Башкирии

Назвать женщин слабым полом язык уже не поворачивается. В последние годы они активно осваивают новые профессии, которые исконно считались мужскими. Из Башкортостана, например, немало тех, кто заключил контракт и теперь выполняет различные задачи в зоне СВО. Кроме того, не исключен сценарий, при котором первым башкирским космонавтом на орбите может также стать женщина. Предпосылки для этого есть. О героинях, которым под силу всё, – в нашем сюжете.

Они не только рождают героев России, но и сами ими становятся. С начала спецоперации военную униформу надело на себя немало представительниц из Башкортостана. Айгуль Аллагулова поехала на Донбасс после смерти сына, погибшего в зоне СВО. Женщина служит в башкирском полку в качестве военного повара.

А вот у другой уроженки Башкортостана есть все шансы попасть в историю как первая башкирская женщина-космонавт. Выпускница аэрокосмического института, пилот Анжелика Парфёнова вошла в состав экспериментального проекта SIRIUS-23, имитирующего полет на Луну. Пока межпланетная экспедиция моделируется на земле, но нельзя исключить, что после участники могут отправиться к спутнику нашей планеты на реальном космическом корабле.

Сама жизнь – тоже словно эксперимент, результатом которого становятся настоящие открытия. Аспирантка Уфимского университета науки и технологий Ляйсан Бакирова разрабатывает перестраиваемый излучатель оптических вихревых пучков на основе фотонных интегральных схем. Говоря проще, пытается найти новые способы для хранения больших объемов информации. Результат исследований ждут крупнейшие предприятия не только России, но и зарубежья.

Коллега по цеху также способствует формированию будущего страны – помогает подрастающему поколению выбирать профессию. Алия Мурзакаева – одна из авторов проекта «Образ будущего». Девушка участвует в создании профориентационных игр, при помощи которых школьникам в простой занятной форме объясняют, как работают те или иные предприятия.