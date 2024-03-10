«Территория женского счастья» в Москве: как прошла презентация проекта из Башкирии

На неделе в Москве, на стенде Республики Башкортостан, в рамках Международной выставки-форума «Россия» в канун 8 Марта прошла Открытая Академия «Территория женского счастья». Счастьем важно делиться, и именно этим была наполнена площадка проекта.

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ окрасилась в цвета «Территория женского счастья». Проект, который хорошо известен в Башкортостане, 6 марта был презентован на главной выставочной площадке страны. Стенд нашего региона стал ярчайшей точкой притяжения гостей выставки – так красиво здесь еще не было.

Традиционно команда открытой академии провела ряд мастер-классов и лекций. В рамках одной из самых востребованных площадок – «Территория здоровья» – консультации о женском здоровье провела врач-гинеколог Резеда Юлбарисова.

Консультации и психологические игры с использованием метафорических карт проводила клинический психолог, психоаналитик Юлия Хакимова. А цифровой психолог, нумеролог Мария Каримова помогала определить гостям стенда республики личный код счастья, а также свой финансовый код.

В рамках дня «Территории женского счастья» на ВДНХ стенд республики посетили известные бизнес-леди, звезды телевидения, политики: Эвелина Закамская, Гоар Аветисян, Арина Шарапова, Мария Афонина и многие другие.

5 и 6 марта прошел и Всероссийский женский форум, в котором приняла участие председатель попечительского совета Благотворительного фонда «Территория счастья», Каринэ Хабирова. В рамках работы секции «Женщины за сохранение традиций: наставничество в кругу семьи и на работе» Каринэ Владимировна презентовала проект, рассказала о его достижениях за время реализации. Особое внимание было уделено темам, которые открытая академия развивает особенно бережно: это поддержка семей и сохранение семейных традиций.