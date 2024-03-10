Семейная пара из Уфы отмечает 66 лет совместной жизни

Своё счастье 90-летний уфимец Наиль Хакимов нашёл в супруге Фание. Пара живёт в счастливом браке уже 66 лет, но до сих пор они не перестают удивлять друг друга. Несмотря на возраст, занимаются спортом и находят себе новые увлечения. Всю жизнь проработали на УМПО, вырастили троих детей.

Фотографии как порталы в прошлое. Чёрно-белые иллюстрации их яркой жизни. Страницы листают словно книгу. А ведь событий не на один роман. Они встретились в тяжёлые послевоенные годы на УМПО. Она токарь, он слесарь. Работали, бывало, по три смены. Круглые сутки. Некоторые засыпали там же, на горах стружки от изделий. Они не поднимали голов от станков, но всё же сумели увидеть друг друга

Следят за физической формой. Каждое утро зарядка. У Наиля Хайрулловича она длится по два часа. Дома оборудовал себе спортивный станок. Не забывает ходить и в тренажерный зал.

Жить начинали в комнате в общежитии. Делили 14 квадратных метров с ещё одной семьей. Там родилась старшая дочка. Наиль Хайруллович в это время трудился ещё и на стройке, в одном из зданий потом получит долгожданную квартиру. Дом построил, появился и сын. Вскоре случается беда. После родов пятого ребёнка умирает жена брата Фании Хакимовой. Отец не может оставить малышку. Девочка попадает в дом-малютки. Наиль Хайруллович и Фания Минибаевна забрали племянницу к себе и стали для нее мамой и папой.

Недавно отпраздновав 90 лет он, как и в молодости, открыт миру. Интернет пользователь с опытом. Хвастается: освоил соцести, странички есть везде. А в домашней библиотеке есть книги с именем хозяина квартиры. Наиль Хайруллович – автор стихов, публикует на двух языках. Хобби же Фании Хакимовой стало украшением не только её дома, но и квартир близких. Раньше одевала всю семью. Со временем освоила печворкинг.