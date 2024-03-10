В Башкирии завершается подготовка к выборам Президента России

Браслеты будут выдаваться на всех членов семьи, пришедших на выборы, в том числе и детей. На один телефон можно зарегистрировать до пяти QR-кодов. Кроме того, организаторы не рекомендуют выкидывать браслеты, так как осенью акция и розыгрыши возобновятся. Об этом в том числе говорили представители участковых избирательных комиссий при обходе многоквартирных домов. На неделе завершился проект «ИнформУИК». Жителей оповещали о времени работы участков: с 15 по 17 марта с 8 утра до 8 вечера. О готовности отдать свой голос опрошены 2,5 млн человек.