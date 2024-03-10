В Башкирии завершается подготовка к выборам Президента России

22 тонны бюллетеней изготовили в республике к выборам президента страны. Их передали на неделе территориальным избирательным комиссиям. Бланки в участки отправили из Благоварского района.
Юридическая скрупулёзность, сверка деталей – и в соглашении о передаче бюллетеней новая подпись. За полтора месяца до выборов состоялись выборы внутри центральной избирательной комиссии. Впервые в процедуре по отправке бланков в территориальные избирательные комиссии участвовал Азат Галимханов – новый председатель республиканского ЦИКа.
Бюллетени поделены по участкам. 69 таких замотанных в полиэтилен блоков. Отдельно 54 района республики, 7 районов Уфы и 9 городских округов. Везли с соблюдением мер безопасности, с помощью спецсвязи. Было составлено 7 маршрутов.
Лишние 5073 бюллетеня не коснутся пера избирателя. Бланки вырубили на станке для уничтожения документов. Обязательная процедура после получения бюллетеней – их пересчёт. Количество бланков – по числу избирателей. Узнать адрес своего участка можно на портале Госуслуги, на сайте ЦИК или в информационно-справочном центре по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-00-20. Площадки организованы и на территории учебных заведений.
Те, кто с 15 по 17 марта отдаст свой голос, получат скидки до 20% в магазинах, салонах красоты, автосервисах и театрах, а также возможность выиграть электросамокат, телевизор или цифровую технику. Полный список участников акции опубликован на сайте рахмат102.рф. Там же необходимо зарегистрироваться, чтобы принять участие в розыгрыше ценных призов. Браслеты с QR-кодом будут раздавать волонтёры.
Браслеты будут выдаваться на всех членов семьи, пришедших на выборы, в том числе и детей. На один телефон можно зарегистрировать до пяти QR-кодов. Кроме того, организаторы не рекомендуют выкидывать браслеты, так как осенью акция и розыгрыши возобновятся. Об этом в том числе говорили представители участковых избирательных комиссий при обходе многоквартирных домов. На неделе завершился проект «ИнформУИК». Жителей оповещали о времени работы участков: с 15 по 17 марта с 8 утра до 8 вечера. О готовности отдать свой голос опрошены 2,5 млн человек.
Если в дни выборов возможности прийти на свой участок нет, то каждый имеет право открепиться, чтобы проголосовать на любом другом пункте на территории России. По уважительной причине можно поставить галочку и дома. Сообщить об этом нужно до 14 часов 17 марта.
Большинство намерено лично прийти на участки. Не стареющие душой участники Туймазинского совета ветеранов собираются сделать это организованно. Каждую неделю они встречаются на уроках по арабскому языку и бисероплетению. Соберутся вновь в середине марта на выборах.
В муниципалитетах проходили обучающие семинары. Например, в этом году промаркированы будут не только бюллетени, но и сейф-пакеты для хранения использованных бланков.
На всю республику напечатали 22 тонны бюллетеней. Издательство работало строго по выданному техзаданию. В заказе также изготовление памяток. Вместе с сопутствующей типографией общий тираж – около 3 млн единиц.