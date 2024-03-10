В Башкирии завершается учёт диких животных

Он проводится специалистами Министерства экологии и природопользования республики, чтобы установить численность зверей, а затем на основе этой информации определить количество квот для охоты.

Их рабочий кабинет – это лес, где им известны все тропы и пригорки, они же проводят и перепись местного населения. У лесных жителей вместо документов, прямо как в известном мультфильме, усы, лапы и хвост. Сколько в этом году обителей, подсчет ведут по следам на снегу.

Они как шифровальщики. По символам, оставленным на белом полотне снега, разгадывают, чем живёт лес. Вот недавно в поисках пищи пробегала семейка кабанов. А тут по пятам зайца проследовала лиса. Считывают не только, чьи это следы, но и когда они были оставлены. Некоторые находки особенно радуют. По следам удается отследить популяцию более двух десятков видов животных.

Человек отвоёвывают территорию диких зверей. И многие, даже не задумываясь, сгоняют животных с насиженных мест. Притом что найти себе пропитание в этом году животным особенно трудно. Снега выпало много. Да еще и сильные морозы. Для зверей это тоже испытание. Специалисты занимаются и подкормкой животных. Лосям оставляют соль. В природе сохатые добывают её, облизывая камни.

От ямы тянется дорожка следов. Скорее всего, кабан залёг где-то неподалёку, чтобы вернуться к месту кормёжки. Но тревожить его не будем. У специалистов охотнадзора цель одна.