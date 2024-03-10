В Уфе Константин Хабенский провел мастер-класс для молодых актеров

Константин Хабенский провел мастер-класс для молодых актеров, студентов Уфимского института искусств и детей, занимающихся в театральных студиях. Наставническую миссию народный артист страны исполнил в рамках стартовавшего сегодня IV Культурного форума «Арт-Курултай» и гастролей. В столицу Башкортостана приехал Московский художественный театр имени Чехова. С 9 по 12 марта в Русском драмтеатре идет показ двух спектаклей в исполнении актеров МХТ – «Истории любви» и «Дом». Жителям и гостям столицы республики выпала уникальная возможность вживую увидеть игру звезд российской сцены.

Не лекция, а диалог. Именно в такой форме прошла встреча с народным артистом страны и художественным руководителем МХТ им. Чехова Константином Хабенским. Молодые актеры, студенты вузов, воспитанники театральных студий. Каждый пришел со своим вопросом. Борьба с выгоранием, раскрытие амплуа, нюансы работы над персонажем и постановкой. Константин Хабенский давал инструментарии, а главное – пищу для размышлений.

Константин Хабенский, Кристина Бабушкина, Михаил Пореченков, Игорь Верник. На сцене Русдрама башкирской столицы – по-настоящему звёздный состав МХТ. Это часть больших гастролей, посвященных 125-летию Московского художественного театра имени Чехова.

«Истории любви» – это семь рассказов. Пламенное и нежное чувство описывали тонкие знатоки человеческой души Чехов, Бунин, Куприн, Булгаков, Горький и Вампилов. Их произведения и составляют основу спектакля в исполнении актёров Московского художественного. Полное погружение зрителя достигается и через музыку. Рассказчиков сопровождает камерный ансамбль «Солисты Москвы», за дирижерским пультом – маэстро Юрий Башмет.