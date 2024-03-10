В Уфе прошёл финал кубка России по шорт-треку

Золотая медаль олимпийского чемпиона Семена Елистратова на соревнованиях в Уфе, награда в день рождения и конкуренция внутри национальной сборной. В столице республики прошел финал кубка России по шорт-треку. На соревнования приехали сильнейшие спортсмены страны. На протяжении трех дней они выявляли лучших на разных дистанциях.

Кубок России в Уфе – настоящий праздник для любителей шорт-трека. Семен Елистратов уже привык к вниманию зрителей: в перерывах между забегами успевает и готовиться к стартам, и фотографироваться и раздавать автографы.

Заключительный этап кубка страны длится три дня. За это время участники успевают выявить сильнейшего на всех основных личных дистанциях и в эстафетах. В забеге на 500 метров в Уфе лучшими стали Алена Крылова, представляющая Свердловскую область, и Валентин Кобызев из Санкт-Петербурга.

На дистанции 1500 метров не было равных олимпийскому чемпиону Семену Елистратову. У женщин победу одержала Анна Вострикова. В этом сезоне у спортсменки не все получалось, и на финал кубка страны в Уфу она приехала с целью выиграть золото. Анастасия Константинова из Москвы сделала себе подарок в день рождения. Во второй день соревнований она завоевала бронзовую награду и помогла команде выйти в финал эстафеты на 3000 метров.

Сезон у российских шорт-трекистов получился насыщенным: спортсмены выступали на чемпионате и этапах кубка страны, на Спартакиаде сильнейших. Конкуренцию внутри национальной сборной добавляет и то, что тренируются атлеты у двух наставников: часть команды занимается под руководством чемпиона Олимпиады в Сочи Владимира Григорьева в Новогорске. Вторая половина тренируется на уфимском льду в центре шорт-трека у Андрея Максимова.