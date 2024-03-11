В Башкирии прошел праздник «Луковые традиции»

В Иглинском районе прошел ежегодный народный праздник «Луковые традиции». Мероприятие провели в рамках конкурса «Трезвое село» и Года семьи. В селе Калтыманово он проводится не в первый раз.

Иглинский лук – брендовый продукт района. В советские времена он пользовался большой популярностью не только в СССР, но и в ряде зарубежных стран. Презентация районов на конкурсе «Трезвое село» подходит к завершению. Задача – показать уникальность своего родного села. В этом году финалисты регионального этапа конкурса «Трезвое село» по решению главы республики получат гарантированную выплату по 200 тысяч рублей.