В Башкирии найдена пропавшая 6-летняя девочка

Накануне днем экстренные службы Кумертау получили информацию о том, что пропала 6-летняя девочка. По данным пресс-службы госкомитета Башкирии по ЧС, ребенок играл на улице во дворе своего дома и ушел в неизвестном направлении.
Родные пропавшей пытались отыскать ее самостоятельно. Однако поиски не увенчались успехом, и они были вынуждены обратиться за помощью спасателей.
Девочку искали представители экстренных служб, а также неравнодушные местные жители.
К счастью, родители нашли свою пропавшую дочь в соседнем подъезде дома.
Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС