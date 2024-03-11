В Башкирии найдена пропавшая 6-летняя девочка

Накануне днем экстренные службы Кумертау получили информацию о том, что пропала 6-летняя девочка. По данным пресс-службы госкомитета Башкирии по ЧС, ребенок играл на улице во дворе своего дома и ушел в неизвестном направлении.

Фото №1 - В Башкирии найдена пропавшая 6-летняя девочка

Родные пропавшей пытались отыскать ее самостоятельно. Однако поиски не увенчались успехом, и они были вынуждены обратиться за помощью спасателей.  

Девочку искали представители экстренных служб, а также неравнодушные местные жители.

К счастью, родители нашли свою пропавшую дочь в соседнем подъезде дома.

Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС

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