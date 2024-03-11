БСК в честь своего 10-летия выпустила первый том книги о компании

Башкирская содовая компания в честь 10-летнего юбилея выпустила первый том книги о предприятии. Она называется «Пять поколений». Работа велась на протяжении года.

Это летопись истории возникновения и становления производства – с момента появления в середине прошлого века в Стерлитамаке заводов «Сода» и «Каустик» и слияния их в последующем в одно целое. На страницах – множество живых историй, воспоминаний самих заводчан и архивные фотографии. Основой во многом послужили выпуски заводских многотиражек предприятий, освещавших будни цехов. Экземпляры книг передали в библиотеки города.