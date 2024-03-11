Жители Башкирии увидят на небосклоне комету с «оторванным» хвостом

В четверг, 14 марта, к Земле на расстояние 200 миллионов км приблизится одна из комет с «оторванным» хвостом.

Специалисты предполагают, что это комета облака Оорта, которую обнаружили в 2021 году.

Небольшое небесное тело можно будет разглядеть в любительский телескоп. Оно будет двигаться по вытянутой эллиптической орбите. При этом хвост кометы будет «оторван» от ее тела.